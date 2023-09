Msc, Aponte acquista il 49% della Moby dalla famiglia Onorato

L’acquisto ufficiale della compagnia navale Moby da Aponte.

Un anno fa, la Moby di Vincenzo Onorato ha depositato la somma di 150 milioni di euro e ha completato il processo di concordato preventivo. Ora, la compagnia navale Moby è diventata al 49% di Msc, il gruppo fondato da Gianluigi Aponte.

L’ingresso di Msc nel capitale sociale di Moby è avvenuto tramite la società lussemburghese Sas Shipping Agencies Services Sarl, la quale ora detiene quasi la metà del capitale della compagnia. Secondo Onorato e Moby, l’ingresso di Msc si è concluso diversi mesi fa ed è stato parte del piano di rilancio della compagnia. Questa acquisizione è stata l’ultima tassello del salvataggio della società da parte di Msc.

Inizialmente, si pensava che Aponte avrebbe acquisito una quota del 25%, ma ha subito raggiunto il 49%. Il salvataggio è stato possibile grazie all’iniezione di liquidità e alle garanzie offerte da Msc, evitando così il fallimento e raggiungendo un accordo con il Ministero dello sviluppo economico. I debiti finanziari di Moby ammontano a circa 664 milioni di euro, che verranno cancellati in parte. Grimaldi si è opposto al salvataggio della compagnia per ragioni finanziarie e commerciali, poiché Msc ora detiene una quota significativa sia in Moby che in Grandi Navi Veloci.

