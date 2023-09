Cinghiali accuditi a Cala Corsara.

L’estate in Gallura è ancora lunga e nelle isole dell’arcipelago di La Maddalena fanno ancora il pieno di turisti. Spunta un video che ritrae i cinghiali di Cala Corsara, che accolgono i bagnanti facendogli tante feste.

Il video ritrae una famigliola, con genitori e cuccioli, andare verso alcune persone che gli danno da mangiare e da bere. Gli animali sono addomesticati, come dei cagnolini. Un video che gira sui social e fa il pieno di like e condivisioni, mostrando il rapporto ormai pacifico tra la fauna selvatica locale e l’uomo.

Proprio come in un altro video, girato a Cala Granara qualche settimana fa, anche qua i cinghiali del luogo amano la presenza degli uomini e non li temono. I cinghiali sono diventati una vera e propria attrazione del luogo, dove come in nessun altro posto questi animali sono pressoché inoffensivi.

