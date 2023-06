Gli interni della bellissima Moby Fantasy a Olbia.

La Moby Fantasy è finalmente arrivata a Olbia. La nave più grande d’Europa collegherà il porto dell’Isola Bianca a Livorno per due tratte giornaliere. Gli interni sembrano quelli di una nave da crociera. Finiture moderne e minimal, ma allo stesso tempo eleganti, comodità e colori.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa con una visita al nuovo grande traghetto. La nave è davvero imponente e spicca tantissimo nel porto di Olbia, lunga ben 237 metri di lunghezza, 32 metri di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate.

Oggi si è tenuta anche l’inaugurazione di questa bellissima nave. “Il battesimo di Moby Fantasy – ha detto Achille Onorato, amministratore delegato della compagnia – rappresenta per tutti noi un nuovo inizio. Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per guardare al futuro con entusiasmo e con la consapevolezza di aver compiuto un percorso virtuoso di ristrutturazione che consentirà di crescere e di consolidare il nostro mercato”.

In autunno arriverà infatti una nave gemella, la Moby Legacy. La compagnia sta investendo per svecchiare la sua flotta, diventando la più giovane e sostenibile. Queste navi, infatti abbatteranno i consumi e le emissioni del 40%, superando i requisiti richiesti dalla Fuel Eu.

I numeri

La Moby Fantasy ha 7 punti di ristorazione con differenti tipi di cucina, di alta qualità. Ha 430 poltrone e 441 cabine, di cui 18 suites. Può contenere fino a 3mila passeggeri, 1300 posti auto e 300 camion. La nave è dotata di 4 motori principali e quattro ausiliari in grado di funzionare con GNL. Un traghetto silenzioso su cui è piacevole e confortevole viaggiare.

