Apre nuovo binario e sottopasso nella stazione di Olbia, i lavori del Pnrr

L’apertura di un nuovo servizio alla stazione di Olbia.

Sono terminati i lavori nella stazione di Olbia-Terranova, con l’attivazione al servizio viaggiatori del 4° binario, il relativo marciapiede e il sottopasso. Questa parte dei lavori è stata finanziata grazie al Pnrr e si tratta della prima fase del progetto che collegherà lo scalo con l’aeroporto di Olbia.

Al Corso Umberto sarà installata anche una nuova pensilina e aperto il percorso pedonale che collegherà la stazione al centro storico. Ci saranno inoltre novità per quanto riguarda il ponte ferroviario sui canali di Olbia, che saranno messi in sicurezza, oltre a diversi lavori per incrementare la velocità da realizzare nel corso del 2024. Il valore dei lavori è di circa 10 milioni di euro finanziati anche con fondi regionali.

Dalla giovedì 5 ottobre a domenica 8, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), eseguirà interventi anche nella tratta tra Chilivani e Golfo Aranci, lavori che serviranno ad aumentare la velocità massima che raggiungerà i 140 km/h per i treni con sistemi di pendolamento attivo. Altri lavori porteranno alla riduzione dei tempi di percorrenza fino a 40 minuti sulla linea Cagliari – Olbia e fino a 30 minuti sulla Sassari – Olbia e a un servizio cadenzato con frequenza di 120 minuti per la tratta Cagliari – Olbia. Per assicurare il servizio durante i lavori ci saranno a disposizione gli autobus.

