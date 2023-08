Apre il box di domande e viene insultata, hater contro Jessica Mazzoli

Jessica Mazzoli vittima di insulti sui social.

Brutto momento per Jessica Mazzoli. La cantante di Olbia è stata insultata da una ragazza in privato, che le ha scritto dei messaggi minacciosi e razzisti. L’artista ed ex “vippona” del Grande Fratello ha pubblicato gli screen sul suo profilo Instagram.

L’episodio è avvenuto dopo che la cantante olbiese, con più di 50mila followers, ha aperto un box delle domande per poter comunicare con i suoi fans. I suoi seguaci le hanno chiesto tantissime cose, come ad esempio se fosse pronto un altro singolo o se lavora sotto etichetta. I fan di Jessica Mazzoli le hanno chiesto inoltre: “non ti dà fastidio che a Olbia ti criticano sotto gli articoli?”. La cantante ha prontamente risposto che “nessuno è profeta in patria”.

Qualcun altro le ha scritto se fosse intenzionata ad aprire Onlyfans, ma lei ironicamente la ex di Morgan ha risposto: “Solo se la vita va a puttane”.

Gli insulti razzisti in privato.

Poche ore fa Jessica Mazzoli è rimasta vittima di insulti a sfondo razziale in privato. “Zitta ne*a ebrea di merda”. E ancora: “Ma ti sei vista? Cesso”, minacce e altri commenti razzisti che alludono ad avere rapporti con persone di colore. Così puntualmente la giovane ha risposto: “Sei una pazza squilibrata. Non ho paura di te”, svelando l’identità della hater, che non è un’olbiese.

