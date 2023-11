Daniele Piredda, regista di Olbia, ottiene un riconoscimento a Livorno.

Il cortometraggio “Portergeist” del regista classe ’95 nato a Olbia – ma residente a Loiri Porto San Paolo – Daniele Piredda, è stato premiato con il premio speciale dalla giuria per la categoria “Weird”, al Fipili Horror Festival di Livorno, evento noto tra gli amanti dei generi ’horror, thriller, fantascientifico, giallo e grottesco.

Piredda è partito da Olbia, alla conquista di un mondo che non prescinde da sacrifici e gavetta. “Ho fatto un master in regia e fotografia cinematografica all’Accademia Griffith di Roma – racconta Daniele – , dove ho conosciuto dei colleghi con il quale ho legato e con cui ho formato una piccola “crew” chiamata “Un Terzo Sottoesposto”.

“Prima dell’accademia, ho collaborato più volte con Albert Vezzoni nelle scuole, ai fini di realizzare dei cortometraggi con i bambini o i ragazzi: credo che soprattutto questo sia stato molto importante nella mia formazione – prosegue il regista di Olbia -. Attualmente, mi sono iscritto all’Accademia di belle arti di Sassari Mario Sironi, con indirizzo cinema, audiovisivo e fotografia.

Il cortometraggio.

Portergeist è un cortometraggio, nato durante l’estate del 2022, scritto Andrea Starvaggi e Fabrizio Cappiello, girato interamente a Roma nel marzo 2023. “È una commedia horror, un tributo, già dal titolo – spiega Piredda -, ai classici horror degli anni 80, quelli che piacciono a noi: belli “splatter” – ovvero molto sanguinolento -, con effetti caserecci. E abbiamo cercato di mantenere la tradizione, nel nostro piccolo. La trama è abbastanza semplice, la protagonista – Aisha Maki – nota una presenza sinistra in casa che sbatte le porte. Dunque decide di chiamare un “acchiappa fantasmi” – Mauro Rotelli -. Dopodiché non posso dire più molto altro a riguardo…”, conclude Piredda.

Il regista ha però già messo in moto la macchina organizzativa per proiettare il cortometraggio in diverse località della Sardegna.

