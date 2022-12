Tutto esaurito per il Capodanno di Olbia.

A Olbia è tutto esaurito per il Capodanno di Olbia. Tanti attendono Emma Marrone e le prenotazioni degli hotel confermano un fine dell’anno dal sapore estivo. Numeri analoghi anche a Cagliari (con Blanco) e Alghero (con Lazza e Max Pezzali).

Capodanno con hotel in sold out a Olbia.

Sono tanti i viaggiatori che stanno approfittando dei concerti per visitare la Gallura. Le previsioni sugli arrivi all’aeroporto di Olbia parlano di 41mila visitatori che arriveranno alle Feste. Numeri molto alti, nonostante, le problematiche dei collegamenti aeroportuali e la presenza di molte strutture ricettive chiuse durante il periodo natalizio.

Basse le prenotazioni negli hotel a Natale.

Proprio nei giorni di Capodanno molti hotel a Olbia sono in sold out, con indici di capienza che ricordano molto la stagione estiva, mentre a Natale restano basse. Ma la crisi ha costretto molte strutture a restare chiuse durante i mesi invernali. “A Olbia sono aperti soltanto una decina di hotel – dichiara il presidente degli Albergatori di Olbia, Fabio Fiori -. In queste strutture, se togliamo l’extra alberghiero che lavora tutto l’anno, nei giorni a ridosso del primo gennaio c’è un riempimento elevato, quasi al completo. Il problema è che tante strutture anche nel centro storico hanno deciso di chiudere per diversi mesi a causa del caro energia e giustamente non conviene nemmeno aprire perché a causa del problema trasporti vengono pochi turisti. Quindi stiamo assistendo a una città che sta diventando sempre più stagionale, dove ci sono alberghi che restano chiusi anche fino a sei mesi”.

A Olbia aperti soltanto una decina di hotel.

Nonostante le difficoltà di un periodo particolare, a Olbia resta un clima di allegria da parte del settore alberghiero. “Siamo fiduciosi -aggiunge Fiori -, credo che avremo un buon riscontro. Tanta gente andrà a vedere Emma e speriamo che Olbia mantenga il suo ruolo di capitale, assieme ad Alghero e Cagliari, del Capodanno. Auspichiamo che i fattori negativi, a causa del caro energia, la guerra e i trasporti, vadano a scemare nell’anno che sta per venire e che sia di buon auspicio per tutti”.

