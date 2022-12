A li stélli lùccichi s’aùnini in gjócu dulci schinchiddi chi da lu fócu pàltini cilchendi libbaltài. Un ventu licéri li polta pa’ maìa veldi lu céli… e iddi si cùrrini e si pàldini, si sìghini e s’allàlgani, pal basgiassi dilicati pói, candu si tòrrani. Cussì mattessi li pinsamenti méi, da li prufundi agnati di la ‘iritài, bramani lu céli in chista notti chjara di Natali, in chista notti, pa’ umbè, amara e frita, undi lu córi è un pugnu di gjélu e undi pasci, matrona, la sulitài. Cìlcani luci, alta cumpagnìa, pal dividì la paci, l’alligrìa, palchì nisciunu aspittendi lu Bambinu pòssia pricà da sólu e la so’ gruci àggja, pa un pocu, a disviàssi.

Natale

Alle brillanti stelle

si uniscono in gioco

dolci faville

che dal fuoco

volano

cercando libertà.

Un vento lieve

le porta, per magia

verso il cielo…

e loro si rincorrono

e si perdoni,

si inseguono

e si allontanano,

per baciarsi delicate poi, quando si riavvicinano.

Così, allo stesso modo,

i miei pensieri,

dai profondi

abissi della verità,

bramano il cielo

in questa notte

chiara di Natale,

in questa notte,

per molti,

amara e fredda,

dove il cuore

e un pugno di gelo

e dove pasce, padrona indiscussa,

la solitudine.

Cercano luce,

altra compagnia,

per condividere la pace,

l’allegria,

perché nessuno

aspettando il Bambino

possa pregare solo

e la sua croce

abbia, per un po’,

a rasserenarsi