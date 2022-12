I supermercati aperti a Olbia il giorno di Santo Stefano.

Quali saranno i negozi aperti a Santo Stefano? Anche se tanti hanno fatti già scorte alimentari prima di Natale, capita che manchi qualcosa e si cerchi un supermercato aperto, preferibilmente nelle vicinanze. Certamente, le chiusure fanno tirare un sospiro di sollievo ai dipendenti, ma per i clienti tanti sono i disagi.

Questo perché i beni primari sono beni economici importanti perché soddisfano i bisogni primari delle persone, soprattutto per quanto riguarda quelli alimentari e dell’igiene. Spesso capita che in casa manchi qualcosa, nonostante le scorte fatte. Facendo una piccola ricerca a Olbia è emerso che molti punti vendita chiuderanno a Santo Stefano e che quindi – per evitare di girare a vuoto per la città – è importante sapere già da subito chi resterà aperto.

In città alcuni apriranno il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre: il Romagnolo di viale Aldo Moro dalle ore 8.00 alle ore 21.30 e il Romagnolo di via Vicenza, stesso orario. L’MD di via Roma resterà aperto tutto il giorno.

