I controlli anti droga nelle scuole superiori.

Continuano i controlli dei carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel servizio denominato “Scuole Sicure”. Il servizio è atto a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici della città. Proprio oggi in occasione dello sciopero scolastico per il clima “Fridays for Future”, che ha visto coinvolta anche la città di Olbia, sono stati effettuati i controlli nei pressi delle scuole superiori.

Il servizio ha visto l’impiego di diverse pattuglie dei carabinieri prima dell’inizio della manifestazione e poi nel corso del suo svolgimento. “Il rischio che i ragazzi siano avvicinati da eventuali pusher è piuttosto alto, – afferma il tenente colonnello Davide Crapa, al comando del Reparto territoriale di Olbia- Ecco perché i servizi mirano ad intensificare l’attività di prevenzione, inibendo sul nascere le occasioni di cessione delle sostanze stupefacenti”.



L’iniziativa è stata molto apprezzata da parte degli stessi giovani, ma anche dai genitori e dai professori, da cui sono giunti, oltre ai gesti di gratitudine, segnali di conferma sull’esigenza di perseverare sul controllo di un problema sociale così diffuso. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutte le scuole della città.

