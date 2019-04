Il vicepremier Salvini lancia l’idea di un Forum della famiglia a Olbia

Leggere fino in fondo la notizia per tutti i dettagli.

Polemiche a parte, il Congresso mondiale della famiglia ha avuto il merito di portare a Verona migliaia di persone. Una tre giorni nella quale cortei e controcortei hanno sfilato per far sentire le proprie ragioni. Con la partecipazione di tantissime personalità, tra cui il vicepremier Matteo Salvini.

Ed è stato proprio l’esponente della Lega, soddisfatto del successo ottenuto dal partito alle scorse elezioni regionali, che ha portato alla guida ben salda del governatore Christian Solinas, ad aver lanciato la proposta di organizzare il prossimo anno un forum sulla famiglia in Sardegna.

Un’opportunità di visibilità e turistica, per accendere i motori della stagione, riproponendo come data la fine di marzo e, quindi, un periodo tradizionalmente scarico di presenze per l’isola. E tra le ipotesi più suggestive avanzate dal vicepremier c’è quella di candidare proprio Olbia per questo incontro.

Come si sa Salvini è rimasto particolarmente colpito dall’entusiasmo espresso dalla città nella sua recente visita. E negli incontri che aveva avuto prima di salire sul palco della stazione marittima c’era stato quello con il sindaco Settimo Nizzi, che aveva chiesto maggiore attenzione alla città.

Ecco che allora l’idea di organizzare un evento di questo tipo a Olbia sembra essere un’ottima opportunità per ottenere una buona quantità di pubblicità nazionale. Ma prima di scatenarvi tra acclamatori della proposta ed indignati dovete sapere che questo è un pesce d’aprile e che non è vero niente di quanto scritto.

(Visited 201 times, 201 visits today)