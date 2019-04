Exploit dell’Arzachena Calcio, male l’Olbia. In Serie D, Budoni vincente

LEGA PRO – GIRONE A

ROBUR SIENA 1 – 3 ARZACHENA CALCIO

Trionfo per l’Arzachena contro il Siena in trasferta. Tre le reti, tutte del nuovo acquisto Cecconi, al 41′, al 64′ e al 90′. Inutile il gol degli ospiti con Fabbro all’85’.

“Il Siena è un’ottima squadra – spiega mister Giorico – . Oggi ha fatto la sua gara, ma ha trovato una squadra ben organizzata e molto attenta che ha concesso veramente poco. Poi siamo andati in vantaggio e la partita si è incanalata come abbiamo voluto noi. Nel secondo tempo il pallino del gioco lo aveva il Robur, ma noi abbiamo concesso poco. Quando abbiamo fatto il 2 a 0 per loro la partita si è complicata notevolmente. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la partita gagliarda e attenta. Mi dispiace per ciò che è successo nel finale tra i dirigenti, per qualche eccesso di esultanza e mi scuso per quanto accaduto se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Non saprei fare una graduatoria dei migliori. La prestazione di tutta la squadra è stata superlativa“.



OLBIA CALCIO 0 – LUCCHESE 1

La rete della Lucchese è arrivata al 30′ con Sorrentino, e l’Olbia Calcio non ha saputo trovare il pareggio davanti a una Lucchese in piena lotta per la salvezza. “Occasione persa – spiega mister Filippi – , perché l’approccio della squadra alla gara non è stato all’altezza delle aspettative. Avevo detto alla squadra che i meriti si conquistano con il lavoro settimanale, ma soprattutto dimostrando di valere nel corso della partita. Questa squadra non può permettersi di sbagliare approccio alla gara “





SERIE D – GIRONE G

ANZIO 0 – 1 BUDONI CALCIO

Ottima vittoria in trasferta per il Budoni, che vince ad Anzio con gol di Kassama al 40′. La squadra della Gallura sale al tredicesimo posto, fuori dalla zona playout, con 37 punti



ECCELLENZA

MONASTIR KOSMOTO 0 – 1 PORTO ROTONDO

La penultima partita di campionato vede il Porto Rotondo Calcio vincere in trasferta a Monastir, decima in classifica con 7 punti in più. .

SAN TEODORO 2 – 2 SORSO

Pareggio in casa per il San Teodoro, già retrocesso in Promozione, contro la seconda in classifica.

PROMOZIONE – GIRONE B

PORTO TORRES 3 – 6 ILVAMADDALENA, THIESI 1 – 2 OSCHIRESE, CALANGIANUS 1 – 3 POLISPORTIVA OSSESE

L’Oschirese sale al decimo posto in classifica, mentre l‘Ilvamaddalena sale al sesto. Il Calangianus invece viene scavalcato in classifica dal Valledoria.

