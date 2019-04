L’omicidio in un appartamento di Nuoro.

La sua fuga è durata sei d’ore. I carabinieri lo hanno arrestato, nel pomeriggio di ieri, a Sassari. Era in stato confusionale Ettore Sini, agente della polizia penitenziaria. Ma rassegnato alla vista dei militari. Verso le 17 di ieri aveva ucciso l’ex moglie, Romina Meloni, 49 anni, e aveva ferito il compagno con cui la donna viveva, Gabriele Fois, anche lui di 49 anni, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Nuoro.

L’uomo era arrivato con una pistola nell’appartamento dove vivevano i due, in via Napoli a Nuoro. Un femminicidio che affonda le sue radici nella gelosia. Con degli evidenti segnali di allarme. Sarebbero state diverse, infatti, le minacce di morte che aveva ricevuto l’ex moglie, in questi mesi, dall’uomo. Minacce purtroppo sottovalutate, sfociate in questo tragico epilogo.

