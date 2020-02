L’incendio nelle campagne di Patruali.

Le fiamme sono divampate questo pomeriggio. E in località Patruali ad Arzachena è tornata la paura. Come quella che quattro anni fa devastò 4mila metri quadri di boscaglia, nella zona dell’ex campo di tiro al volo.

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora impegnate per domare l’incendio. Le abitazioni non sono troppo distanti e, quindi, il primo impegno è stato mettere in sicurezza la zona. A complicare la situazione il vento, che sta spazzando la Gallura da ieri.

