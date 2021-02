L’auto a fuoco tra Arzachena e Palau.

Incendio ad un’auto, questa sera, intorno alle 18 in località Sarraghinu, lungo la strada tra Arzachena e San Pantaleo. La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, dopo aver domato le fiamme, ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano feriti. L’auto andata completamente distrutta.

