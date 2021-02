Arzachena Academy sconfitta 3 a 1 nel derby sardo col Lanusei

Continua il periodo difficile degli smeraldini.

Sconfitta interna per gli smeraldini a cui non basta la rete di Molino dopo un solo giro di lancette. Gli ospiti prima pareggiano al 3′ con Varela, poi mettono la freccia al 18′ con Attili e ancora con Varela al 32′ del secondo tempo.

“La partita era incominciata bene, l’avevamo sbloccata subito ma come spesso ci capita ci facciamo rimontare infatti dopo un minuto abbiamo preso il pareggio – afferma il portiere Marco Ruzittu, capitano degli smeraldini -. Per prima cosa volevo chiedere scusa ai tifosi e a tutti quelli che fanno parte dell’Arzachena perchè non abbiamo offerto una prestazione degna ed è giusto che ci metta la faccia io. I primi responsabili siamo noi grandi della squadra, io per primo. Sono qui per assumermi tutta la responsabilità di questo momento difficile. Posso solo dire che faremo di tutto per uscirne“.

ARZACHENA ACADEMY 1 – LANUSEI 3



Arzachena: 1 Ruzittu, 5 Ungaro, 8 Olivera, 9 Kacorri (35′ s.t. Fini), 10 Molino (41′ p.t. Loi), 13 Congiu A., 19 Bachini, 20 Bellotti (1′ s.t. Rossi), 21 Manca, 27 Dore, 30 Pandolfi. A disposizione: 22 Al-Tumi, 6 Vitale, 11 Loi, 16 Fini, 17 Rossi, 18 Kassama, 23 Marinari, 26 Fusco, 32 Defendi. Allenatore: Fresi

Lanusei: 1 La Gorga, 2 Sylla, 3 Carta, 4 Pennetta (1′ s.t. Mancini), 5 Bonu, 6 Raimo, 7 Varela, 8 Arvia, 9 Attili (43′ s.t. Toracchio), 10 Floris (22′ s.t. Camilli), 11 Manca. A disposizione: 12 Genovese, 13 Paolini, 14 Cabiddu, 15 Mancini, 16 Virdis, 17 Toracchio, 18 Camilli, 19 Mazzei. Allenatore: Sig. Greco

Marcatori: 1′ p.t. Molino (A), 3′ p.t. Varela (L), 18′ p.t. Attili (L), 32′ s.t. Varela (L)

Ammoniti: Bachini (A), Olivera (A), Ungaro (A), Rossi (A), Attili (L), Floris (L), Arvia (L)

Espulsi: Manca (A) e dalla panchina Kacorri (A) e Fresi (A).

Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21

(Visited 45 times, 11 visits today)