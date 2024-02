L’incendio di alcune auto a Olbia.

Questa mattina, intorno all’1:30, un incendio ha devastato tre autovetture in via Clotilde Maria Lumbau, ad Olbia. Il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco ha contribuito a limitare i danni, sebbene siano comunque ingenti.

Attualmente, sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente. Sul posto, per coordinare le operazioni, si trovano i carabinieri di Olbia. Fortunatamente, non si segnalano feriti in seguito all’evento.

