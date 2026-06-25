Un incendio è divampato nelle campagne di Monti, vicino alla stazione e alla Statale 729, la Sassari-Olbia. di Monti. Sul posto sono intervenuti via terra gli uomini del Corpo Forestale. Per dare loro una mano dall’alto è entrato in azione anche un elicottero decollato dalla base operativa del Limbara.

Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Dos della Stazione Forestale di Monti, con il supporto della Protezione Civile e delle squadre di Forestas impegnate nelle attività di contenimento del rogo.

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