Incidente tra auto a Olbia, un ferito trasportato in ospedale

25 Giugno 2026

di Pietro Serra

L’incidente tra auto a Olbia.

Un ferito trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nei pressi del bivio tra la strada provinciale 73 e via dell’Acqua. Nel comune gallurese si è verificato un impatto che ha visto coinvolti due auto, i quali si sono scontrati in un tamponamento lungo l’arteria provinciale.

A causa delle contusioni riportate nel corso dello scontro, si è reso necessario il trasferimento del conducente ferito nel nosocomio cittadino tramite i mezzi di soccorso del personale sanitario. I mezzi stavano transitando nei dintorni dell’intersezione stradale al momento dell’impatto, le cui dinamiche restano al vaglio degli agenti della Polizia locale.

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