Incendio vicino alla provinciale: intervengono i Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta la notte scorsa presso la strada provinciale 73, Bitti-Sologo, in prossimità del bivio che conduce all’abitato di Lula, per estinguere un incendio che stava interessando degli scarti di lavorazione di legname.

Il materiale accumulato in prossimità della strada provinciale, ha preso fuoco e ha impegnato nella sua estinzione la squadra dei vigili di Nuoro per oltre 5 ore di lavoro.

Non sono ben chiare le origini del rogo che considerata la stagionalità e l’orario in cui si è sviluppato l’incendio non escludono cause di tipo accidentale.

(Visited 132 times, 143 visits today)