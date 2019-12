L’incendio dopo mezzanotte.

Intorno a mezzanotte e mezza,la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per l’incendio di un’autovettura ad Olbia in via Fellini.

Sul posto è stata Inviata squadra del distaccamento di Olbia 7A, che ha scongiurato che la vettura venisse interamente avvolta dalle fiamme e ha provveduto alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto sono è intervenuta la polizia di stato della stazione di Olbia. Le cause delle fiamme sono in fase di accertamento.

