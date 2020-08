Incidente stradale alle 3 di questa notte nella provinciale 59 ad Arzachena in località Poltu Quatu. Per cause in corso di accertamento una Volkswagen Golf è uscita di strada abbattendo il guard rail e rimanendo incastrata fra gli arbusti.

Ferito uno degli occupanti è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco, che è intervenuta per mettere in sicurezza della vettura, tagliare i rami per il recupero del mezzo e per facilitare le operazioni di soccorso. Oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri di Arzachena per i rilievi e l’accertamento delle cause dell’incidente.

