Nuovo incidente tra auto e moto, un ferito a Murta Maria

Incidente a Murta Maria, frazione di Olbia

Nuovo incidente con una moto coinvolta nelle strade del territorio di Olbia, oggi è successo nella rotatoria di Murta Maria. Per cause e responsabilità ancora da chiarire un’auto e una moto si sono scontrate nella grande rotatoria al centro della frazione di Olbia.

Il centauro ferito

Come sempre capita in questi casi a subirne le maggiori conseguenze è il centauro. Chi viaggia in moto è sempre più esposto in caso di incidenti. Nella rotatoria di viale Murta Maria si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere il ferito. Spetta invece agli agenti della Polizia locale di Olbia ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non solo Murta Maria, a giugno quasi un incidente in moto al giorno

Si tratta dell’ennesimo episodio analogo che si verifica in questo periodo. Nel mese di giugno a Olbia quello degli incidenti con moto è un bollettino quasi quotidiano. In alcuni casi si è trattato di scontri molto gravi, come quello di San Pantaleo con un 20enne finito contro un furgone. Ma dall’ospedale nei gironi scorsi sono arrivate le prime buone notizie sulla sua ripresa dopo l’uscita dal coma farmacologico.

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