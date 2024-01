L’incidente della befana a Olbia.

Le condizioni del vigile del fuoco di 51 anni coinvolto in un incidente durante i festeggiamenti della Befana a Olbia stanno migliorando. L’incidente sul lavoro si è verificato sulla ruota panoramica.

I soccorritori della Croce Rossa Italiana sono intervenuti prontamente, trasferendo l’operatore del 115 all’ospedale Giovanni Paolo II, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una doppia frattura.

Ieri, numerosi bambini e le loro famiglie si erano riuniti in via Principe Umberto per partecipare a questo divertente evento, che aveva attirato l’attenzione di molti curiosi. Nonostante l’inaspettato imprevisto nelle fasi finali, l’iniziativa è stata caratterizzata dalla voglia di divertimento da parte dei bambini.

