Notte di fuoco per le strade di Olbia: cinque auto distrutte dalle fiamme

Super lavoro per i vigili del fuoco di Olbia alle prese con le auto

Notte di super lavoro per i vigili del fuoco in tre diversi punti di Olbia, alle prese con cinque auto aggredite dalle fiamme. Il primo intervento risale alle 23. Dopo la chiamata al 115 una squadra e un’autobotte sono intervenute in via Melograno. C’erano due auto in fiamme e i vigili del fuoco hanno spento tutto. Neanche il tempo di terminare l’intervento che c’era già un’altra chiamata analoga.

Verso mezzanotte i vigili del fuoco sono dovuti correre in via Mosca perché c’era un altro mezzo in fiamme sulla strada. la notte di fuco era già impegnativa così, ma non era finita. Poco dopo i vigili del fuoco hanno dovuto fare solo pochi metri per raggiungere via Belgrado. Lì c’erano altre due auto in fiamme. Il bilancio finale di questa trana notte è di cinque mezzi divorati dalle fiamme. Una serie di coincidenze che hanno insospettito anche i carabinieri di Olbia, che stanno indagano sulle cause.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui