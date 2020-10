L’incidente ieri sera ad Arzachena.

Violento incidente ieri sera intorno alle 22 e 30 sulla strada proviciale 59 bis, prima di Baia Sardinia. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori e i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno collaborato insieme con gli operatori del 118 e messo in sicurezza la zona dell’incidente. Gravi le ferite riportate nello scontro per i due conducenti, che sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Olbia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri i rilievi ed accertare le cause e la dinamica dell’incidente.

