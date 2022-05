Incidente frontale a Golfo Aranci: due persone ferite

L’incidente a Golfo Aranci.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 17 e 30sulla strada provinciale 82, all’ingresso di Golfo Aranci. Per cause in fase d’accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente. Due i feriti per i quali è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso di Olbia con due ambulanze del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena che hanno messo in sicurezza la zona dell’incidente e i veicoli. Presenti anche Polizia e Carabinieri. Il traffico è stato interrotto per oltre un’ora.