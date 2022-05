Il centro di educazione alle tecnologie aerospaziali Astec a Olbia.

Marilisa Pischedda è una giovane imprenditrice sarda, socio fondatore, con il marito Rocco Gigliotti, dell’azienda MR8 e presidente Astec, centro di educazione alle tecnologie aerospaziali.

“Sono un’appassionata di astronautica e di esplorazione spaziale, con forte attitudine alla pianificazione e alla divulgazione scientifica; mi piace definirmi creativa, amante, cultrice e divulgatrice delle tecnologie e dell’ingegneria impiegate in ambito aerospaziale”, racconta.

Dopo il diploma lascia l’amata Sardegna e accompagnata da una forte ambizione, parte per Torino, si iscrive al Politecnico dove conseguirà la Laurea magistrale in ingegneria aerospaziale. “Ho conosciuto mio marito Rocco a lavoro, ci lega da sempre una forte passione per l’aerospazio – spiega Luisella – . A Olbia, fondiamo la MR8, noi giovani ingegneri aerospaziali con la volontà e l’ambizione di mettere al servizio le nostre conoscenze ed esperienze nel settore dell’aerospazio“.

Nel 2016 la MR8 diventa socio del Distretto Aerospaziale della Sardegna. “Il nostro lavoro si concentra anche nello sviluppo di progetti innovativi, che contemplano prodotti e servizi, come Astec – AeroSpace Technology Education Center che si occupa di divulgazione ed educazione alle tecnologie aerospaziali e fornisce strumenti didattici innovativi. La pandemia del 2020, che ci ha colpiti, invadendo le nostre vite e il nostro lavoro. Ma non abbiamo mollato”.

L’Astec propone spesso stimolanti challenge a tema aerospaziale, come “Print your dream” per i bambini e “Vinci lo STEM” per le studentesse delle scuole superiori, in stretta collaborazione con la MR8. Marilisa è un’ingegnera aerospaziale.

Quello degli stereotipi di genere, è una questione molto importante, che l’ha toccata sin dai primi anni dell’università: “Entrare in un’aula di 150 studenti ed essere una delle 5 donne iscritte fa un certo effetto, non solo su di te, ma su quella piccola comunità”.

Il progetto “Vinci lo Stem” vuole incoraggiare le studentesse con una sfida tutta al femminile. L’evento rappresenta l’occasione per discutere di materie STEM, del ruolo chiave che hanno queste discipline oggi nel mondo dello studio e del lavoro, e della disparità di genere in tale ambito. Adesso che le misure restrittive della pandemia vanno scemando, l’Astec ha lanciato “Space for Kids”, laboratori aerospaziali dedicati a bambini e ragazzi, chiamati a diventare un po’ astronauti e un po’ ingegneri.

Il prossimo evento si svolgerà a Buddusò, paese natale di Marilisa, accolto e finanziato con entusiasmo dall’amministrazione comunale, organizzato e gestito dall’ ASTEC.

Si parte al mattino con un evento divulgativo e interattivo e si prosegue con i laboratori aerospaziali in cui i bambini della scuola primaria diventano protagonisti delle missioni. Il pomeriggio è dedicato ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di I grado con laboratori aerospaziali.