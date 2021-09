L’incidente sulla provinciale 59.

Incidente intorno alle mezzanotte ad Arzachena, sulla strada provinciale 59, all’incrocio per Baia Sardinia. Per cause ancora in corso di accertamento sono state tre le autovetture coinvolte.

Nel sinistro è rimasta ferita una persona, trasportata all’ospedale di Olbia dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Arzachena che hanno ha messo in sicurezza le automobili e bonificato l’area, oltre a fare assistenza durante tutte le operazioni di soccorso.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi volti a stabilire la dinamica e le cause dell’incidente.







