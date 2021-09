Dopo il furto del rosario nella chiesa, a Palau arriva la generosità di 2 famiglie

Due rosari sono stati donati alla Madonna del Mare.

Dopo il furto del rosario d’argento che era stato donato alla statua della Madonna del Mare arriva anche la generosità della comunità.

“Dove ha abbondato il peccato ha sovrabbondato la Grazia – ha commentato don Paolo Pala – . Nei giorni scorsi due famiglie hanno donato due bellissimi rosari d’argento alla Madonna del Mare. Una di queste si è palesata ma non rivelo il nome perché tutto è avvenuto nella riservatezza, l’altra famiglia non so chi sia perché ha accompagnato il dono con un biglietto anonimo“.

