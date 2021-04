Incidente a La Maddalena, una persona trasportata in ospedale

L’incidente questa mattina a La Maddalena.

Incidente questa mattina intorno alle 10 in via Ammiraglio Mirabello a La Maddalena. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza la zona e i mezzi coinvolti.

I Vigili hanno estratto dall’auto un conducente a rimasto incastrato, che è stato poi affidato ai sanitari per i primi soccorsi provveduto ai primi soccorsi. L’automobilista è stato quindi trasportato all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena per le cure del caso. Sul posto anche la polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti sulle cause dell’incidente.

