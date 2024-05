Torna la tratta diretta Olbia-Dubai, dal 15 giugno il primo volo

Il volo diretto da Olbia a Dubai fino al 31 agosto.

A Olbia torna il volo diretto per Dubai. La Regione Sardegna parteciperà all‘Arabian Travel Market, la rinomata fiera internazionale dedicata al turismo inbound e outbound degli Emirati Arabi, che si terrà dal 6 al 9 maggio presso il Dubai World Trade Center.

Questo evento rappresenta un’occasione significativa per la Sardegna poiché offre l’opportunità di presentarsi a un potenziale nuovo mercato in espansione, che si prevede strategico per le prossime stagioni turistiche.

Un elemento chiave di questa partecipazione sarà la presentazione del volo diretto Olbia-Dubai, inaugurato l’anno scorso e operato da flydubai, vettore del gruppo Emirates. Questo servizio sarà di nuovo attivo ogni martedì e sabato dal 15 giugno al 31 agosto 2024. Durante la conferenza stampa all’Arabian Travel Market, interverranno l’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, insieme a rappresentanti di flydubai e dell’aeroporto di Olbia.

Cuccureddu ha espresso fiducia nel potenziale di questo nuovo collegamento e nell’opportunità di accedere a un pubblico degli Emirati interessato al turismo in Sardegna. L’obiettivo è quello di adattare al meglio l’offerta turistica della regione alle esigenze di questo mercato, in termini di qualità e varietà.

La Regione Sardegna ringrazia flydubai per aver implementato questo collegamento diretto e auspica un futuro in cui l’offerta di voli diretti verso Paesi al di fuori dell’Unione europea possa ulteriormente espandersi in termini di frequenza, destinazioni e coinvolgimento di aeroporti sardi.

