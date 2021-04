Covid, Arzachena Academy nuovamente fermata dal virus

Nuovi casi tra i tesserati, partita rinviata.

L’Arzachena Academy ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara contro il Giugliano, valevole per la venticinquesima giornata di campionato, in programma domenica 11 aprile alle ore 15:00.

“La Lega Nazionale Dilettanti – si legge nel comunicato della federazione – comunica che, a seguito della richiesta inoltrata dalla società Arzachena Academy Costa Smeralda, preso atto della documentazione allegata proveniente da strutture sanitarie e tenuto conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, la gara Arzachena vs Giugliano in programma domenica 11 aprile 2021 e valida per la 25^ giornata del campionato di Serie D 2020/2021, è rinviataa data da destinarsi“.

Dopo il focolaio di coronavirus che aveva bloccato la squadra gallurese tra novembre e dicembre 2020, l’Arzachena ha dunque dovuto nuovamente sospendere gli impegni di campionato per via del contagio di propri tesserati.

