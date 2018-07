La tragedia nella zona industriale di Olbia.

Stava lavorando all’esterno di un’azienda di via Ruanda, nella zona industriale di Olbia, verso le 8. Per cause ancora in corso di accertamento, pare che dei tubi metallici di alcuni ponteggi, che stava montando, gli siano finiti improvvisamente contro.

Un impatto devastante per A. S., 46 anni, di Nulvi. Inutili i soccorsi del personale del 118, che hanno tentato di rianimare l’uomo per diversi minuti.

