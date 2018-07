Muore schiacciato dai tubi in metallo.

Si chiama Angelo Serra, ha 46 anni, ed è origionario di Nulvi, in provincia di Sassari. È lui la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, verso le 8, all’esterno di un capannone della zona industriale di Olbia, in via Ruanda. L’uomo stava scaricando un camion di tubi in metallo, che sarebbe dovuto servire per montare un’impalcatura.

Per cause ancora in corso di accertamento, alcuni tubi si sono ribaltati schiacciandolo improvvisamente. L’impatto è stato devastante e a nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sul posto sono arrivati i tecnici dello Spisal e gli uomini della polizia, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

