La settimana degli eventi in programma a Golfo Aranci.

Golfo Aranci Mon Amour Estate 2018: tutto è pronto per la prima settimana di grandi eventi, da non perdere tutte le iniziative in calendario da mercoledì 18 a domenica 22 luglio 2018. Fervono i preparativi per il concerto della Nannini, in piazza fronte Municipio prende infatti forma il palco e l’arena destinata ad accogliere la performance dell’amatissima cantante toscana, ma anche il grande villaggio con gli espositori di artigianato, enogastronomia e street food, organizzato dal team di “Invitas”, e l’attesismo spettacolo del 20 luglio con gli ormai apprezzatissimi fuochi artificiali.

“Forti del grande successo dello scorso anno – dichiara il sindaco Giuseppe Fasolino – quando la “Festa del Gusto” e i fuochi artificiali hanno catalizzato su Golfo Aranci nella stessa settimana di luglio oltre 50 mila presenza, ci stiamo preparando a vivere una intensa settimana di eventi e manifestazioni proseguendo quel format di successo che caratterizza ormai da anni le estati golfarancine”.

“Non poteva certamente mancare – prosegue Fasolino – quello che amiamo definire il marchio della nostra estate, lo storico spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo del paese la notte del 20 luglio, un evento in grado di registrare ogni anno presenze record, spiagge e lungomare invasi dagli spettatori e locali al completo. Come di consueto le micce saranno posizionate su una chiatta galleggiante posizionata in mare, di fronte alla I spiaggia, in modo da poter beneficiare della spettacolarità dell’evento dalle tutte le spiagge del paese e dal lungomare”.

“E se questo non bastasse dal 18 e fino al 22 luglio – spiega il sindaco Fasolino – riproporremo ovviamente rafforzato il concept organizzato dall’associazione Primavera Sulcitana che vede tutta l’area del lungomare ospitare i grandi interpreti del cibo di strada provenienti da tutta la Sardegna, l’Italia e resto del mondo per una grande festa del gusto adatta a tutti i palati”.

(Visited 36 times, 37 visits today)