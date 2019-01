Lo scooter non avrebbe rispettato il segnale di stop.

Il giorno 14 gennaio, verso le ore 19, nella via Vittorio Emanuele a Tortolì, i militari della locale stazione carabinieri, sono intervenuti a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura ed un ciclomotore.

Lo scooter non avrebbe rispettato il segnale stop omettendo di dare la precedenza, andando a contrarsi contro la parte laterale sinistra dell’autovettura. Il conducente del motorino, dopo il sinistro, è scappato a piedi lungo le vie dell’abitato.

A seguito dei rilievi è stato appurato che il ciclomotore era stato rubato, privo della targa e del numero di identificazione impresso sul telaio.

Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario legittimo dello scooter ed all’utilizzatore che ha causato l’incidente che dovrà rispondere di una sanzione amministrativa per la fuga e l’omissione di soccorso e del reato di ricettazione.

