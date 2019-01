Scadenza il 29 marzo.

“A partire dal 21 gennaio e fino a venerdì 29 marzo le società sportive potranno presentare le domande per beneficiare dei contributi regionali per l’annualità 2018 – afferma l’Assessore allo Sport Silvana Pinducciu – Invitiamo tutti gli interessati a partecipare presentando la domanda nei termini previsti”.

I contributi ai quali si riferisce l’Assessore sono quelli previsti dalla Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n. 17/99 – Fondo Unico. Saranno ammesse le società sportive costituite e affiliate alle federazioni sportive o enti sportivi da almeno 3 anni precedenti al 2018, regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni Sportive.

Le domande, in bollo da 16,00 euro, indirizzate al Comune di Olbia, Assessorato allo Sport, dovranno essere presentate con la relativa documentazione all’ufficio protocollo del Comune di Olbia, sito in via Garibaldi 49, 07026 Olbia, di cui si ricordano gli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 15 e 30 alle ore 17 e 30.

L’istanza ed i relativi allegati possono essere presentati a mano (Ufficio Protocollo), tramite pec all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it, oppure inviati per posta al Comune di Olbia (SS) Via Garibaldi,49 – Cap. 07026.

Il modello di domanda è disponibile negli uffici dell’Assessorato allo Sport -Palazzina Interna Museo Archeologico – e nel sito Web del Comune.

(Visited 68 times, 68 visits today)