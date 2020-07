Incidente a Olbia, furgone tampona un’auto ed esce di strada

L’incidente a Olbia questa mattina.

Incidente questa mattina a Olbia in località Cugnana dove sono rimasti coinvolti un furgone e un’auto.

Un furgone, dopo aver tamponato un’autovettura in procinto di svoltare, è uscito fuori strada nei pressi dell’incrocio per Cugnana verde sulla strada provinciale 73. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

La squadra ha messo in sicurezza gli automezzi e collaborato col personale sanitario intervenuto per soccorrere una donna alla guida dell’auto, che è rimasta leggermente ferita. Solo spavento invece per gli occupanti del furgone. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi dell’incidente.

