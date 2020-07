Le frazioni di Budoni senza acqua.

È crisi idrica nelle frazioni alte di Budoni. In particolare a Malamurì dove, da quasi 48 ore, i rubinetti di alcune famiglie sono completamente all’asciutto. Una situazione che non consente di farsi né una doccia, né di riempire una pentola d’acqua per cuocersi un piatto di pasta.

Le famiglie coinvolte sostengono di aver sollecitato addirittura gli uffici comunali in modo che possano intercedere con il gestore unico Abbanoa. Una sollecitazione che ancora non ha portato alla risoluzione della problematica causata, molto probabilmente, da una diminuzione della portata che impedisce di alimentare la rete in modo corretto nelle zone più alte.

