L’incidente sulla rotonda di Olbia.

Scontro, questa mattina, intorno alle 8,30, fra un’auto ed una moto a Olbia sulla rotonda nei pressi dell’aeroporto, fortunatamente senza feriti. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri l’auto è finita per impattare contro la moto.

Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco del distanza cittadino, che ha provveduto a mettere in sicurezza lo scenario dello scontro e collaborato con i soccorritori presenti sul posto.

