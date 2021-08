L’incidente in via Roma a Olbia.

Quel tratto di via Roma, grosso modo all’altezza della pizzeria 4 Mori, a Olbia, non risalta certo per l’illuminazione pubblica. Già teatro di altri incidente stradali, ieri sera, a farne le spese sono stati, ieri sera, intorno alle 22, due pedoni di 40 e 45 anni del cagliaritano. Attraversando, non vicini esattamente alle strisce, sono stati investiti da un fuoristrada, condotto da un olbiese di 72 anni.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Poltu Quadu. Quello che si può dire, intanto, è che i due uomini, trasportati in ospedale, stanno bene. Hanno riportato alcune ferite e contusioni, ma nulla di grave, almeno stando alle prime risultanze mediche. Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato negativo.

