Scontro auto-moto all’ingresso di Olbia: motociclista ferito

Incidente alle porte di Olbia.

Brutto incidente stradale questo pomeriggio all’ingresso di Olbia. Stando alle prime informazioni, un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto, violento, ha fatto temere il peggio in un primo momento, facendo scattare immediatamente i soccorsi in regime di massima urgenza.

La dinamica.

I sanitari del 118 sono giunti tempestivamente sul posto per prestare le prime cure al motociclista, rimasto a terra dopo lo scontro. I medici hanno disposto il trasferimento immediato dell’uomo al pronto soccorso, assegnando un codice giallo per dinamica. Si tratta di una misura precauzionale dovuta principalmente alla forza dell’impatto, anche se il ferito è rimasto sempre cosciente e le sue condizioni generali non sembrerebbero destare immediato pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro è intervenuta in prima battuta la Polizia Locale di Olbia, che ha preso in mano la gestione delle operazioni. Gli agenti si sono occupati di effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del crash e di deviare il traffico cittadino, congestionato a causa del blocco della carreggiata.

Scattano le indagini.

A dare manforte ai colleghi municipali è arrivata anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha garantito l’ausilio nella viabilità e nella messa in sicurezza dell’area. Fondamentale, inoltre, l’intervento sul posto di un vigile del fuoco, che ha supportato le forze dell’ordine e i soccorritori nelle prime delicate fasi di messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, scongiurando il rischio di incendi o perdite di carburante. I rilievi sono proseguiti per circa un’ora prima che la situazione stradale tornasse alla completa normalità.

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