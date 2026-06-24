Meteo Olbia 25 giugno, caldo estivo ma la brezza aiuta la costa

Le previsioni meteo per il 25 giugno a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per il 25 giugno a Olbia e in Gallura è attesa una giornata pienamente estiva con sole prevalente e tempo stabile su tutto il territorio. Il meteo a Olbia continuerà a essere influenzato dall’alta pressione, che garantirà cieli sereni e assenza di precipitazioni sia lungo la costa sia nelle zone interne.

Le temperature saranno ancora elevate con massime comprese tra 33 e 35 gradi e minime che resteranno superiori ai 20 gradi anche durante la notte. La Gallura continuerà quindi a fare i conti con notti particolarmente calde, anche se rispetto alle aree interne della Sardegna il territorio potrà beneficiare maggiormente delle brezze provenienti dal mare. La sensazione di afa sarà comunque presente soprattutto nei centri abitati e nelle ore centrali della giornata.

Tempo ideale per chi è in vacanza

Per chi si trova in vacanza, il meteo a Olbia offrirà condizioni ideali per escursioni, gite in barca e giornate all’aria aperta. La Costa Smeralda, il litorale di San Teodoro e le spiagge dell’area olbiese si preparano a vivere un’altra giornata di grande affluenza, favorita da un quadro meteorologico stabile e da un mare generalmente calmo. Con l’avvicinarsi del fine settimana, la presenza di turisti è destinata ad aumentare ulteriormente in tutta la Gallura.

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