L’incidente mortale a Oliena.

Incidente stradale, ieri sera, alla periferia di Oliena sulla strada provinciale 22. Intorno alle 22:30 un’auto, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro un muretto di delimitazione di via Nuoro.

Il conducente, un giovane di 35 anni residente nel comune, è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la squadra dei vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri e due ambulanze del 118 di cui una medicalizzata.

(Visited 637 times, 637 visits today)