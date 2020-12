Trentasettesimo posto assoluto per Moricci-Garavaldi.

All’ACI Rally Monza, ultimo round del Campionato del Mondo Rally, la scuderia Porto Cervo Racing era presente con l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi. Il duo, su Skoda Fabia R5 – Pavel Group -, ha chiuso al 37esimo posto assoluto.

“Siamo felici, è stata una bella esperienza. Se l’ACI Rally Monza non fosse stato così difficile, non sarebbe stato così bello. E’ stato bellissimo, anche se abbiamo forato più volte, e si è presentato qualche problema durante le prove speciali, alla fine siamo arrivati in fondo con una posizione dignitosa. Concludere la gara è stata dura”, afferma il pilota Paolo Moricci al termine dell’impegnativo ACI Rally Monza, ultima prova del Campionato del Mondo Rally. Il portacolori della scuderia Porto Cervo Racing, classe 1977, è entusiasta della gara corsa insieme al suo navigatore Paolo Garavaldi con il quale, in vent’anni, ha conquistato diverse vittorie assolute, podi e piazzamenti di prestigio. L’equipaggio, su Skoda Fabia R5 – Pavel Group -, alla prima esperienza iridata, ha concluso al 37esimo posto assoluto – 71 all’arrivo -, posizione più che soddisfacente in una gara che, a causa della neve, del ghiaccio e della pioggia si è dimostrata difficile per tutti.

Per la Porto Cervo Racing la presenza in una gara valida come prova del Campionato del Mondo Rally è stata un’ulteriore conferma della bravura e della professionalità dei suoi portacolori. Ogni anno il Team partecipa al Rally Italia Sardegna, prova valida per il WRC, organizzata, come questa, dall’Automobile Club d’Italia.

“Siamo felici – afferma il copilota Paolo Moricci -. Ringraziamo la Porto Cervo Racing per il costante supporto che ci ha dato, il presidente Mauro Atzei, Gianni Coda che ci ha fatto conoscere, e Silvia, che ci ha assistito per la risoluzione di ogni problema relativo al pre-gara. Un Team sempre presente”.

Fotografia di Massimo Bettiol.

