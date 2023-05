Fuori strada col pick-up: incidente alle porte di Olbia

Incidente stradale nel pomeriggio alle porte di Olbia: un automobilista è finito fuori strada col suo pick-up lungo la statale 125. Chiunque passi all’altezza dell’incrocio tra la statale 125 e la provinciale 16 per Golfo Aranci, all’altezza dell’ex bowling, nota le piante rigogliose della Garden Center Olbia. Questo pomeriggio le ha viste troppo da vicino il conducente di un pick-up. Dopo aver peso il controllo del mezzo ha sfondato la recinzione e il mezzo ha terminato la sua corsa proprio sopra le piante dell’azienda floreale.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia per spostare il pick-up e rimettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi e i volontari del 118, ma per fortuna non c’è stato bisogno del loro intervento.

