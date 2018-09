Incidente sulla strada per Santa Teresa, in 5 in ospedale. Uno è grave

Brutto incidente sulla Sp90.

Tre auto coinvolte in uno scontro sulla strada per Santa Teresa di Gallura, verso Castelsardo. Diversi feriti, ma uno è grave ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Sassari. Mentre gli altri quattro feriti, non gravi, si trovano negli ospedali di Olbia e Tempio.

Per cause ancora in via di accertamento, le tre vetture sono entrate in collisione. Sul posto il 118 e i carabinieri, oltre l’elisoccorso. Il traffico della zona ha avuto dei rallentamenti ma dopo poco la situazione è tornata alla normalità.

