L’incidente sulla strada provinciale per Tempio.

Due feriti trasportati in codice giallo in ospedale. È questo il bilancio di un incidente avvenuto, questa mattina, sulla strada provinciale 672 per Tempio. Stando alle prime informazioni, una camioncino si sarebbe scontrato contro un autorimorchio. I due occupanti sarebbero rimasti feriti dall’impatto, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Sassari che, in collaborazione con il personale medico del 118, hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e si sono occupati di mettere in sicurezza l’area. I rilievi sono seguiti dai carabinieri della stazione di Ploaghe, che ora dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

