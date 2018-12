Alcune idee per i regali di Natale.

Manca poco per iniziare a pensare alle idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale: ogni anno è sempre la solita storia, non si sa cosa regalare ad amici, parenti e conoscenti. Ecco alcune idee trovate sul web, alcune idee costose altre meno adatte a tutte le tasche. Iniziamo con la tecnologia che è sempre ben gradita con Smartphone e Tablet, Notebook e Laptop.

Poi passiamo al profumo, che è sempre un regalo assolutamente gradito per le amanti della profumeria. Sempre nella categoria merceologica beauty, per la nostra mamma, sorella o amica, possiamo optare per una palette ombretti occhi. Per il freddo, la sciarpa è un articolo sempre gradito da ogni persona: oltre ad espletare la sua funzionalità di riscaldare il collo e ripararci dal vento gelido, questo accessorio completa l’outfit, conferendo un tocco di creatività e di originalità alla nostra mise quotidiana.

Non possiamo di certo scordarci del nostro amico a quattro zampe o se qualche amico ha un animale in casa. Per loro un’idea molto carina è acquistare una borsa da viaggio utile per facilitarne il trasporto in vettura e per proteggere i sedili dai graffi, peli. Per gli amanti del buon espresso fatto in casa come al bar, la macchina per il caffè è un’idea regalo davvero carina da abbinare alle capsule dalle miscele e aromi personalizzati a seconda dei vari gusti. Per gli appassionati della lettura un regalo che non passa mai di moda è un bel libro, un segnalibri ne esistono di molti tipi diversi, da quelli di carta a quelli di metallo fino a quelli magnetici o una bella agenda.

(Visited 81 times, 81 visits today)